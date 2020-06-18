DHA YURT BNÜLTENİ-2 Gaziantep OSB'de fabrika yangını, duman gökyüzünü kapladı-1Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Gaziantep OSB'de fabrika yangını, duman gökyüzünü kapladı-1

Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA