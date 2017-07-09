Dha Yurt - Bitlis'te 2 Asker Şehit, 1 Yaralı
Bitlis'in Hizan İlçesi'ni Tatvan'a bağlayan karayolunda Hazra Deresi mevkiinde gece saat 01: 00 sıralarında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan İlçesi'ni Tatvan'a bağlayan karayolunda Hazra Deresi mevkiinde gece saat 01: 00 sıralarında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 kişi yaralandı. Olay, askeri aracın geçişi sırasında oldu. Yaralı kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay bölgesinde operasyon başlatıldı.
Haber: Feyat ERDEMİR / BİTLİS,