DHA YURT BĞKTEBŞ - 4

22.10.2019 10:30

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bismil, Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer gözaltına alınmalarının ardından, görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valiliği, görevden alınan 3 HDP'li başkanın yerine ilçe kaymakamlarının başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANINA 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE' SUÇLAMASI

Görevden alınmalara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, HDP'li Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

BİSMİL BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Valilik, gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından soruşturmaların olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu soruşturmalar kapsamında HDP'li Ayaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtti.

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇLAMASI

Gözaltına alınan HDP'li başkanlarından Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturmanın sürdüğünü belirten Diyarbakır Valiliği, Nazlıer'in İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak görevlendirildiğini duyurdu.

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HABER: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)

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Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama

ŞANLIURFA'da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada PKK/KCK-PYD/YPG ile DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik savcılık koordinesinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. PKK/KCK ile PYD/YPG silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturan silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçik yapanlara yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık sorgusunun ardından, 12'si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30'u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında terör örgütü üyesi olma suçundan haklarında arama kararı bulunarak yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi de polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA