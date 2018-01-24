Dha Yurt - Beşenli Bölgesindeki Ypg Hedefleri Savaş Uçakları Tarafından Vuruldu

Dha Yurt - Beşenli Bölgesindeki Ypg Hedefleri Savaş Uçakları Tarafından Vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Afrin sınırında yer alan Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Dha Yurt - Beşenli Bölgesindeki Ypg Hedefleri Savaş Uçakları Tarafından Vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Afrin sınırında yer alan Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. 

Görüntü Dökümü

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-bölgeden görüntü

-savaş uçaklarının vurduğu YPG hedeflerinden yükselen dumanlar 

-detaylar 

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM Güven USTA/ KİLİS

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