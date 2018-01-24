Dha Yurt - Beşenli Bölgesindeki Ypg Hedefleri Savaş Uçakları Tarafından Vuruldu
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Afrin sınırında yer alan Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Afrin sınırında yer alan Beşenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.
Görüntü Dökümü
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-bölgeden görüntü
-savaş uçaklarının vurduğu YPG hedeflerinden yükselen dumanlar
-detaylar
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM Güven USTA/ KİLİS