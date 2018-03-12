Dha Yurt - Belediye Başkan Yardımcısı, Feci Kazada Yaşamını Yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Galatasaray - Atiker Konyaspor futbol maçını izledikten sonra evine dönen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ otomobili ile denize uçtu. Kazada hurda haline dönen otomobilden çıkamayan Altındağ'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodrum'da Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Altındağ pazar gecesi arkadaşları ile birlikte Kızılağaç mahallesinde bir restoranda Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra saat 23.00 sıralarında 3 kilometre ileride Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için 48 TB 212 plakalı otomobili ile yola çıkan Altındağ evine bir kilometre kala aracının kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan Altındağ, önce yoldan çıktı sonra da 50 metre yüksekliğindeki uçurumdan otomobiliyle denize düştü. Yolda arkasından seyreden vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis, sahil güvenlik, jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Bodrum'u sarsan kazada Altındağ'ın cenazesi saat 01.30 sıralarında kıyıdan 15 metre uzakta yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan otomobil içinden çıkarılarak sahil güvenlik botuna alındı. Ardından cenaze aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Altındağ'ın yakınları 300 metrelik viraja bariyer yapılmamasına isyan etti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon eşi Hülya Kocadon, yardımcıları Taner Uslu ve Kemal Orman, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve Çiftlik mahallesi sakinleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Altındağ'ın olay yerine gelen eşi Nagihan Meryem Altındağ sinir krizleri geçirerek fenalaştı ve olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Oğlu Yiğit Altındağ ile kızı Naz Altındağ da ise kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Kazanın ardından Jandarma ve savcılık soruşturma başlattı.

Altındağ'ın çocukluk arkadaşlarından 50 yaşındaki Rasim Kara, "Burası beş yıldızlı otellere ve en az sekiz mahalleye giden tek yol. Okul servisleri ve ilçeye gidip gelenlerin kullandığı tek yol burası. Her yere bariyer yaptılar bir burada 200 metrelik yere bariyer koymadılar. İsmail abi genellikle aracını çok yavaş kullanan sakin kullanan biriydi nasıl böyle bir kaza oldu hala şaşkınız" dedi.

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan Mehmet Kocadon ise güçlükle konuşabildi. Kocadon "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisi Galatasaray-Konya maçını mahalleli ile seyretmiş ardından evine dönüyormuş, böyle bir kaza olmuş. Çok üzgünüz acımız büyük" dedi.

Bodrum Belediyesi'nde 17 yıl memur olarak çalıştıktan sonra Yalı belde belediyesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Altındağ, daha sonra Bodrum Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş ve 2014 yılından bu yana belediye başkan yardımcılığı yapmaktaydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama kurtarma çalışmaları toplanan kalabalık

-Altındağ'ın oğlu olay yerinde belediye başkanı kaymakam olay erinde ağlayanlardan genel detay görüntü

-Dalgıçlar denizin içindeki otomobilden cesedi ararken ve çıkardıktan sonra sahil güvenlik botuna konulurken

-Sahil güvenlik botlarından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Nilüfer DEMİR/ BODRUM(Muğla),