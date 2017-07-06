Dha Yurt: Başkale'de Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik el yapımı patlayıcı ile yaptığı saldırıda ağır yaralanan ve Van'daki hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Emrah Ceylan kurtarılamayarak şehit oldu. PKK'lı teröristler 3 Temmuz günü Başkale-Van karayolunun 60'ncı kilometresindeki Güzeldere mevkiinde askeri araca el yapımı patlayıcı ve roketle saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuş Emrah Ceylan ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne getirilen Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ceylan için öğlen saatlerinde Van'da uğurlama töreni yapılması bekleniyor.



VAN, (DHA