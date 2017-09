Dha Yurt - Başbakan Yıldırım, İzmir'de

'SİNİRDEN BİR ŞEKER ÇIKTI, VİTESLER ATTI'



Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı İZBAN hattının Selçuk bölümünün açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tepkisinden sonra Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, kürsüye çıktı. Konuşmasında projenin büyük bölümünü bakanlığının yaptığını ve bunu da Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.



'Yolların kralı Başbakan Binali Yıldırım' sloganlarıyla kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım ise "Selçuk'a bugün müjdeyle geldik. Hizmetle geldik. Sevgili Selçuklular, Başkan niye sinirlendi? Anladınız mı. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var, biliyorsunuz Aziz Başkan'ın şekeri var. Sinirden bir şeker çıktı, vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun. Hoşgörü İzmir'in olsun" dedi. İZBAN tartışmasının anlamsız olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlamsız bir tartışma, İZBAN kimin, Senin mi benim mi? İZBAN İzmir'in, İzmir'in. Sevgili İzmirlilerin, bazı şeylerin hatırlanması gerekir. 2003'te Ak Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir'de başlanan Aliağa- Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta kalmış, sahipsiz kalmış, kaderine terk edilmiş, elektrik telleri çalınmış, rayları taşınmıştı. Peki Ak Parti iktidara geldi, İzmir'de CHP yerel yönetimde. Ne yapacaktık, İzmir'i o haliyle mi bırakacaktık? Bize yakışır mı? Bizim bir ilkemiz var. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ilkesi var. O ilke nedir, çok net 'siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir. Vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı mağdur edemezsiniz. Hizmet mağduru edemezsiniz. Belediye de, hükümet de sizin çalışarak, çabalayarak dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız vergilere bunları yapıyor. Hiç kimsenin yaptığı hizmeti millete lütuf gibi görme hakkı yoktur. 2004 yılında dedim ki; Başkan gel bu mezbeliliği ortadan kaldıralım. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım. Maliyet önemli değil. Toplam maliyetin yüzde 70'ini TCDD yaptı ama ortaklık yüzde 50. Gerçek budur. Bu detaylara bakmayız. 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın. Taş üstüne taş koyanın başımız üzerinde yeri var. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın. Keyfinize bakın." Başbakan Yıldırım, bugüne kadar 482 milyon kişinin İZBAN'la seyahat ettiğini belirterek, "Belediyeyle işbirliği yapıp bu projeyi tamamladık. Metro standardında hizmet vermek. Önce Aliağa'da havaalanı bölümünü açtık. Daha sonra dedik ki, burada kalmasın. Kuzeyde Bergama'ya, güneyde Selçuk'a kadar bu hattı uzatacağız. Ne yaptık? Cumaovası-Torbalı arası bitti. Sonra 'burada kalmaz' dedik. 26 kilometrelik Torbalı- Selçuk'a hattını yaptık. Bugüne kadar 482 milyon İzmirli seyahat etti" dedi.



'İLLA BİR ŞEY DİYECEKSENİZ 'YOLLARIN MİMARI' DEYİN'



Başbakan Binali Yıldırım, diğer projelerini de alanda toplanan vatandaşlara anlattı. Bu sırada 'Yolların kralı Binali Yıldırım' sloganları üzerine "Yolların kralı yoktur. Yollarını kuralı vardır. İlla bir şey diyecekseniz Yolların mimarı deyin" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, CHP'yi de eleştirip tüp geçit projesini anlattığı sırada, "Bizim hizmetlerimize, onların hayale bile yetişemez. O kadar açık söylüyorum. 2011 seçimlerinde İzmir'den aday oldum. Güvendiniz, seçtiniz. '35 İzmir, 35 proje' dedim. Bugün bunlarını 8 tanesi bitti. 14 tanesinin de üzerinde çalışılıyor, bitmek üzere. İşte İZBAN bunlardan birisiydi. Bu projenin geçmişinin ne olduğunu anladınız mı? O kadar" diye konuştu.



BİR VATANDAŞ 'HASTANE' DİYE BAĞIRDI



Kalabalık arasında bir kadının, "Hastane" diye bağırması üzerine Başbakan Yıldırım, "Hastaneniz çoktan bitecekti, ama istemezukcular var ya. Onlar dava açtı. Bu nedenle yeri değişti. Yenisi yapılıyor. Bu hizmetle ilgili Sayın Başkan'a, her ne kadar celallendiyse de Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum" dedi. Ardından kurdele kesildi.



