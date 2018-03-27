Dha Yurt -  Balkayalar'da Teröristlere Ait  125 Metre  Uzunluğunda Mağara Bulundu

Dha Yurt -  Balkayalar'da Teröristlere Ait  125 Metre  Uzunluğunda Mağara Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, komandolar tarafından Derecik Balkayalar'da düzenlenen operasyonlarda, 125 metre uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli bir mağara ve bir tondan fazla yaşam malzemesinin bulunduğunu açıkladı.

Dha Yurt -  Balkayalar'da Teröristlere Ait  125 Metre  Uzunluğunda Mağara Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, komandolar tarafından Derecik Balkayalar'da düzenlenen  operasyonlarda, 125 metre  uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli bir mağara ve bir tondan fazla yaşam malzemesinin bulunduğunu açıkladı. 

Görüntü Dökümü

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-Mağaradan görüntüler 

Haber: HAKKARİ  

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