Dha Yurt: Bakan Soylu'dan Yaralı Askerlere Ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.Şehitlerin memleketlerine uğurlandığı törenin ardından beraberindeki Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı 6 askeri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Görüntü Dökümü
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Bakan Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmesi
Bakan Soylu, yaralılarla sohbet etmesi
Bakan Soylu, yöneticilerden bilgi alması
Askerin olayı anlatması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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