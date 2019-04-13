Dha Yurt - Bacadaki Kuş Yuvası Tutuştu, Tek Katlı Ev Yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yakılan sobadan çıkan kıvılcımların bacadaki kuş yuvasını tutuşturması üzerine çıkan yangında tek katlı ev kül oldu. Yalnız yaşadığı evini hortumla su sıkarak söndürmeye çalışan Necmettin Mülayim (65), ise yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, gece yarısı Ballı Mahallesi'nde Necmettin Mülayim'in yalnız yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Mülayim'in sobayı yakmasından kısa bir süre sonra bacanın üzerinde bulunan kuş yuvası kıvılcımlar nedeniyle tutuştu. Kıvılcımların düştüğü çatı alev alırken, alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Necmettin Mülayim ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak tek katlı ev tamamen yandı. Ev sahibi Mülayim, hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi, ancak yanan evinin ardından gözyaşlarına engel olamadı.

EV SAHİBİ: HER ŞEYİM YANDI, KÜL OLDU

Evinden sadece kimliğini kurtarabildiğini söyleyen Necmettin Mülayim, "Kargalar evimin çatısındaki bacanın üzerine yuva yaptılar. Bu yangın da kargaların yuvasının tutuşması sonucu çıktı. Eve gelip sobamı yaktım. Sobadaki kıvılcımlar ilk önce karga yuvasını tutuşturdu. Sonra yuvadaki kıvılcımlar içeri düştü ve yangın çıktı. Her şeyim yandı, kül oldu" dedi.

Mahallenin eski muhtarı Şerif Keskin, yangını önce kendisinin gördüğünü belirterek, "Evin çatısından alevleri görünce ilk olarak itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da yetişti ama bütün bina yanarak kül oldu. Komşumuz evinde tek başına yaşıyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan evden detay

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Vatandaşların kovalar ve hortumla evleri söndürme çalışmaları

-Ev sahibi Mülayim'in hortumlu su sıkması

-Ev sahibi Necmettin Mülayim'in konuşması

-Eski muhtar Şerif Keskin'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

Kaynak: DHA