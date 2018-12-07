Dha Yurt - Babasının Yanına Sığınan Eşini Öldürdü, Kayınpederini Yaralayıp Kendisini Vurdu (3-Ek)

** BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin de kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren ve kullandığı pompalı tüfekle kendisini de vuran Ahmet T.'nin tedavisi ise sürüyor.

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Emine T.'nin babası Bekir Metin'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT/ ANKARA