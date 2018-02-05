Dha Yurt - Azez'e Roketli Saldırı: 8 Yaralı

Dha Yurt - Azez'e Roketli Saldırı: 8 Yaralı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Dha Yurt - Azez'e Roketli Saldırı: 8 Yaralı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Haber: KİLİS,

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş