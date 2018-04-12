Dha Yurt - Azez'de Otogarda Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 17 Yaralı

Dha Yurt - Azez'de Otogarda Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 17 Yaralı

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.

Dha Yurt - Azez'de Otogarda Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 17 Yaralı

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü 

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Patlatılan araç

-Genel ve detay 

Haber: KİLİS,

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