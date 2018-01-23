Dha Yurt - Askeri Araçlar Öncüpınar'dan Suriye'ye Giriş Yaptı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri konvoy Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri konvoy Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı. Öte yandan Kilis Belediyesi tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görev yapan basın mensuplarına yemek ikram edildi.
Görüntü Dökümü
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-Öncüpınar Sınır kapısı
-Askeri konvoyun Suriye'ye girişi
-detaylar
Haber-Kamera: ESER PAZARBAŞI / KİLİS
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