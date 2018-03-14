Dha Yurt - Askeri Araç ve İş Makinesi Sevkiyatı
Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi.
Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi. Çeşitli birliklerden sevk edilen ve öğle saatlerinden Kilis'e ulaşan askeri konvoy, sınıra yönlendirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askeri araç konvoyu
Konvoyun geçişi
İş makinesi
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB
Haber-Kamera: KİLİS,