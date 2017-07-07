Dha Yurt;antalyaspor Taraftarı İhale Salonunu Bastı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt istasyonu ihalesini basan taraftarlar, ihalenin Antalyaspor'un alması için arbede çıkardı. Taraftarlar, ihale salonuna girmeye çalışınca polis müdahale etti.Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisinde olan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunu ihaleye çıkardı. Belediye Encümen Salonu'ndaki ihale öncesi çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. İhalenin Antalyaspor'un alması için salonun önüne gelen yaklaşık 20 Antalyaspor taraftarı, ihaleye Antalya'nın dışından bir firmanın girdiğini iddia ederek, yabancı katılımcının dışarı çıkması için tezahürat yaptı. Taraftarlar, tezahüratlarının ardından salonun kapısını yumruklamaya başlayınca polis taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Bir polis, telsiziyle taraftarın kafasına vurunca olaylar arttı. Salonun cam kısmından da içeri girmeye çalışan taraftarlarla polis arasındaki arbede arttı. Bu esnada bir polisin belindeki tabanca yere düştü, başka bir polis düşen tabancayı aldı. Olaylar sırasında salonun camında da çatlak oluştu.



Polis, olayların yatışmasının ardından güvenlik önlemine destek vermeyen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. İhalenin iptal edildiğinin belediye görevlileri tarafından bildirilmesiyle taraftarlar tezahüratlarla belediyenin dışına çıktı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



İhaleden görüntü



Kalabalıktan görüntü



Yaşanan arbede



Polisin ve taraftarların tartışması



Detay



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



=====================================================