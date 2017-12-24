Dha Yurt - Ankara Beyaza Büründü

ANKARA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşarken, haftasonunu fırsat bilen çocuklar da karın keyfini çıkardı.



Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Çankaya'nın Dikmen ve Öveçler semtlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, erken saatlerde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara sokaklarda çok sayıda maddi hasarla trafik kazası meydana geldi.



Bu arada haftasonu tatilini fırsat bilen çocuklar da kentteki park ve bahçelerde neşeli zaman geçirdi. Kardan adam yaparak kızakları ile kayan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.



Görüntü Dökümü:



-Yokuşlarda güçlük çeken araçlar



-Karlı kaplı cadde ve sokaklardan görüntü



-Park ve bahçelerde oynayan çocuklar



-Güvercinlerden görüntü



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -



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