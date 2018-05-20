Son dakika! Ağrı'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 2 Şehit
Son dakika! Ağrı Doğubayazıt'ta askeri aracın geçişi sırasında yola döşenmiş el yapımı patlayıcının patlamasıyla 1 asteğmen ve 1 er şehit oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen ve 1 er şehit oldu.
ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi.
2 ASKER ŞEHİT OLDU
Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen ve 1 er şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
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Allah ım sen askerimizi polisimizi koru yarabbim bu hainleri kahretCevap Yaz 111 5 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin şehidimize geride kalan yakınlarına Allah sabır versin yaralı kardeşimizede Allah enkısa zamanda şifa nasip eder.Bu eylemi gerçekleştiren bu vatan hainleriminse Allah belasını verir insaallahCevap Yaz 55 2 Yayından Kaldır
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Ruhu şad olsun.Cevap Yaz 55 2 Yayından Kaldır
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alkışlamak ve beğenmek ne demek bunlar nasıl insan yazık. . .Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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acımayın kardeşim allah aşkına vurun yok edin kardeşim yıldırın bunaltın yeter be kardeşim bu kahpeliğe en sert cevabı verin allah aşkına bu ne menem ihanettir yarabbiCevap Yaz 48 5 Yayından Kaldır