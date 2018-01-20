Dha Yurt - Afrin'den Ateşlenen Uçaksavar Mermileri, Kilis'teki Evlere İsabet Etti

TSK'nın harekat başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki PKKPYD'li teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'in sınır hattındaki Gülbaba köyünde bulunan bazı evlere isabet etti.

Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı.

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Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLUKİLİS, -