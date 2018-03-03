Dha Yurt - Afrin'deki Ypg Hedefleri Çnra ve Obüs ile Yapılan Atışlarla Vuruldu
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan YPG hedefleri Kilis ve Hatay'daki birlikler tarafından Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve Obüs ile yapılan atışlarla gece boyunca vuruldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan YPG hedefleri Kilis ve Hatay'daki birlikler tarafından Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve Obüs ile yapılan atışlarla gece boyunca vuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yapılan atışlar
-Mermi izi
-detay
Haber: KİLİS - HATAY
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