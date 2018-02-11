Dha Yurt - Afrin'deki Terör Örgütü Mevzileri Bombalandı
BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜSuriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.
BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜ
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sesler
Bombalanan bölgeler
İzli roketler
HABER-KAMERA: AKIN ÇELİKTAŞ, HASAN DÖNMEZ-KİLİS- DHA