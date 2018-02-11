Dha Yurt - Afrin'deki Terör Örgütü Mevzileri Bombalandı
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Dha Yurt - Afrin'deki Terör Örgütü Mevzileri Bombalandı

BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜSuriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

Dha Yurt - Afrin'deki Terör Örgütü Mevzileri Bombalandı

BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜ

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sesler

Bombalanan bölgeler

İzli roketler

HABER-KAMERA: AKIN ÇELİKTAŞ, HASAN DÖNMEZ-KİLİS- DHA

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