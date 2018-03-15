Dha Yurt - Afrin'de Şehit Olan Teğmenin Şehadeti, Kayseri'de Birlikte Yaşadığı Annesine Verildi

Dha Yurt - Afrin'de Şehit Olan Teğmenin Şehadeti, Kayseri'de Birlikte Yaşadığı Annesine Verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayında görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) acı haberi Kayseri'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi.

Dha Yurt - Afrin'de Şehit Olan Teğmenin Şehadeti, Kayseri'de Birlikte Yaşadığı Annesine Verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayında görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) acı haberi Kayseri'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi.

Talas ilçesi  Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk apartmanında annesi ile oturan şehidin acı haberi annesi Hemra  Cömert ile  Erzurum'da eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası  Zeki Kır'a askeri yetkililer tarafından verdi. Sağlık görevlileri şehidin evinin önünde hazır bekletildi. Diğer yandan şehidin Afrin'e görev gitmesinin ardından 2 kardeşi ile  eşinden ayrı yaşayan anne Hemra Cömert'in Kayseri'ye gelerek, bekar olan şehidin evinde kaldıkları öğrenildi. Şehitin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. 2 yıl 7 aylık asker olduğu ve Ağustos ayında Üsteğmenlik rütbesine yükseleceği bildirilen şehidin, Erzurum'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu  belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini ilettiler. Şehit Muhammet Kır'ın yarın doğum yeri Erzurum'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

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Şehidin annesi ile yaşadığı binadan görüntü

Şehidin yaşadığı binaya bayrak çekilmesi

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız şehidin evine gelmesi

Şehit aileleri derneği Başkanı Yılmaz Üçkan'ın açıklamaları

 Diğer detaylar

Haber : Yasin DALKILIÇ kamera : Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, DHA)

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