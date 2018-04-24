Dha Yurt - Adıyaman'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre ilçelerde ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden sokaklara indi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Deprem sonrası kent merkezinden ilk görüntüler
Haber-Kamera: ADIYAMAN,