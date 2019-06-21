DHA YURT - ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (1)

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Narkotik ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda evinin çatısından kaçmaya çalışan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis araçlarından görüntü

Özel harekat polislerinden görüntü

Polislerin kapıyı açtırması

Çatıdan kaçan bir kişi üzerine polisin havaya ateş açması

Hareketli saniyelerden görüntüler

Polislerin eve girmesi

Kaçarken yakalan şüphelinin araca bindirilmesi

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA