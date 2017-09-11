Dha Yurt - Adana' da Trafik Polisi Dehşet Saçtı Ek

ADANA'DA YEĞEN DEHŞETİ: 3 ÖLÜ



ADANA, trafik polisi tartıştığı 2 dayısı ile kuzenini öldürdü.



Olay saat 15.30'da merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak'ın yanına geldi. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında polis memuru, beylik tabancasını çekerek dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala, götürüldükleri hastanelerde hayatlarını kaybederken kaçan katil zanlısı polis, meslektaşlarını arayıp teslim oldu.



Haber: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA,