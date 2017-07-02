Dha Yurt:  Adana'da Termometreler 49 Dereceyi Gösterdi

ADANA'da parklardaki termometreler güneşte 49 derece sıcaklığı gösterirken hafta sonu olması nedeniyle kentte yaşayanlar yayla ve denizlere akın ederken kalanlar ise su kenarlarında serinlemeye çalıştı. Yüksek nem oranıyla hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkan vatandaşlar gölge ve su kenarlarında serinlemeye çalıştı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ağaç gölgelerini tercih ederken güvercinler ise süs havuzlarında serinledi. Piknik için mesire alanlarını tercih eden bazı vatandaşlar ise Seyhan Nehri'nde yüzmeyi tercih etti. Seyhan Nehri üzerinden geçen otoban köprüsüne çıkan bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan yaklaşık 20 metre yükseklikten suya atladı.



BUZA YOĞUN TALEP



Kentteki buz fabrikaları da yoğun talebi karşılamak için 24 saat boyunca çalışıyor. Tanesi 5 liradan satılan buz kalıplarına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirten fabrika sahibi Reşat Karaca, "Afrika sıcakları nedeniyle buz yetiştiremiyoruz. Aşırı sıcak yüzünden makineler bile tam performansa çalışmıyor. Günde Adana genelinde yaklaşık 100 ton buz üretiliyor" dedi.



Sıcak havanın önümüzdeki hafta içi mevsimi normallerine dönmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü



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Serinlemek için suya giren çocuklar



Otoban köprüsünden seyhan nehrine atlayan çocuklar



Nehirde yüzen kuşlar



Buz üretim tesisi dış görüntüsü



Buz kırılırken



Buz kar haline getirirken



Vatandaş buz alırken



fabrika sahibi Reşat Karaca ile röp



Buz detay görüntüsü



Su ve güneş görüntüsü



Gölgede oturan ve yatan vatanşalar



Termo metre



Serinleyen güvercinler



SÜRE: 03'07" BOYUT: 190 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE/Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,