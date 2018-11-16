Dha Yurt - Adana'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİAdana'da Şehir Hastanesi'nin otoparkında yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.
ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ
Adana'da Şehir Hastanesi'nin otoparkında yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.
Olayda hayatını kaybeden Ozan Büyükgöçer'in hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralanan babası Ahmet Büyükgöçer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
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