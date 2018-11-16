Dha Yurt - Adana'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Adana'da Şehir Hastanesi'nin otoparkında yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Olayda hayatını kaybeden Ozan Büyükgöçer'in hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralanan babası Ahmet Büyükgöçer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

**GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ