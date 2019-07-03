DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına eylem yaptığı ve çatışmaya girdiği, Adana'da ise örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüphelinin kaldığı adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda ekipler, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı ve resmi polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Özel harekat polisinin merdiven ile evin dış kapısının üzerinden avluya girmesi

Dış kapısı açılan eve giren özel harekat polisleri

Polislerin "Kapıyı aç" ve "Yat yere" diye bağırması

Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Sokaktaki özel harekat polisleri

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA