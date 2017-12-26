Dha Yurt: Adana' da Deaş Operasyonu; 12 Gözaltı
ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının emniyetten çıkışı
Polis araçlarının baskın evine gidişi
Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi
Özel harekat polislerinin kapıya vurup aç diye bağırması
Polislerin eve girişi
Evin içindeki özel harekat polislerinden görüntü
Polisin evin bahçesinde arama yapması
Göz altına alınan şüphelinin evden çıkarılışı
şüphelinin polis aracına bindirilmesi
Sokaktaki Polis araçlarından görüntü
Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi
SÜRE: 03'02 BOYUT: 185 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
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