Dha Yurt: Adana' da Deaş Operasyonu; 12 Gözaltı

Dha Yurt: Adana' da Deaş Operasyonu; 12 Gözaltı

ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Dha Yurt: Adana' da Deaş Operasyonu; 12 Gözaltı

ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve  sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Polis araçlarının baskın evine gidişi

Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi

Özel harekat polislerinin kapıya vurup aç diye bağırması

Polislerin eve girişi

Evin içindeki özel harekat polislerinden görüntü

Polisin evin bahçesinde arama yapması

Göz altına alınan şüphelinin evden çıkarılışı

şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Sokaktaki Polis araçlarından görüntü

Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

SÜRE: 03'02      BOYUT: 185 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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