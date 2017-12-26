Dha Yurt: Adana' da Deaş Operasyonu; 12 Gözaltı

ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Polis araçlarının emniyetten çıkışı



Polis araçlarının baskın evine gidişi



Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi



Özel harekat polislerinin kapıya vurup aç diye bağırması



Polislerin eve girişi



Evin içindeki özel harekat polislerinden görüntü



Polisin evin bahçesinde arama yapması



Göz altına alınan şüphelinin evden çıkarılışı



şüphelinin polis aracına bindirilmesi



Sokaktaki Polis araçlarından görüntü



Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi



SÜRE: 03'02 BOYUT: 185 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



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