Dha Yurt - ABD'de Trafik Kazasında Ölen İlayda'nın Cenazesi İzmir'e Getirildi

ABD'de üniversite okurken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'e getirildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, İstanbul'da kızının cenazesini karşıladı. İlayda Kozak'ın cenazesi daha sonra uçakla İzmir'e getirildi. Cenaze aracına konulan Kozak'ın cenazesi, yarın yapılacak olan defin işlemleri için Örnekköy Mezarlığı morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenaze aracından detay

-İlayda Kozak'ın yakınlarından detay

-Cenazenin araca alınışından detay

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: DHA