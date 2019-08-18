DHA YURT - 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü (2)
BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu.
18.08.2019 00:44
BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu. İlyas Özgüç'ün cesedi kıyıya çıkarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ölen kişininin cesedinin çıkarılması
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
Kaynak: DHA