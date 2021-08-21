DHA'ya 'yılın en iyi röportaj haberi' ödülü

Diyarbakır muhabiri Burak Emek, 'Röportaj Haber' kategorisinde 'Yılın en iyi röportaj haberi' ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır muhabiri Burak Emek, ' Röportaj Haber ' kategorisinde 'Yılın en iyi röportaj haber i' ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 9 kategoride kazananlar belli oldu. DHA Diyarbakır muhabiri Burak Emek, 'Röportaj Haber' kategorisinde 'Yılın en iyi röportaj haberi' ödülüne layık görüldü. Emek'in yarışmaya girdiği röportaj haberinde, Diyarbakır'da taş ustası Cuma Balıkçı, kalkan yanardağlardan olan 1957 rakımlı Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlardan tavla kutusu, sehpa, vazo, masa, güvercin yuvası ve abdestlik gibi tasarımlar yaparak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmişti.20 jüri üyesinin titizlikle izlediği görüntülerin ardından yarışmada dereceye girenler Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Dernek Başkanı Aytekin Polatel, düzenlenen yarışmanın ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından takip ediliyor olması dolayısıyla gurur duyduklarını söyledi. Ödül töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

- Zenlediği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı