DHA'ya ödül
foto muhabiri Harun Özalp, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasına ilişkin çektiği fotoğraf ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'İzzet Kezer Haber Fotoğraf' ödülüne layık görüldü.
'Çağdaş Gazeteciler Derneği 2019 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri' belirlendi. Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılması anını çeken DHA foto muhabiri Harun Özalp'ın 'İzzet Kezer Haber Fotoğraf' ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Özalp'ın çektiği fotoğraf ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı. Ödüllerin 13 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.
Kaynak: DHA