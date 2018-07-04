Dha: Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Kilis'e zırhlı araç, iş makinesi ve personel sevkiyatı sürüyor. Dünden itibaren farklı kentlerden Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı. Gece boyu devam eden sevkiyat kapsamında kente ulaşan konvoylar, Suriye sınırındaki karakollara yönlendirildi. Konvoydaki bazı askeri araç ve personeller ise sınırın diğer tarafına gönderilerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs noktalarına konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü

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Askeri konvoylardan görüntüler

Konvoydaki zırhlı araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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