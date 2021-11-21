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DHA SPOR CANLI YAYIN DUYURULARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
DHA SPOR CANLI YAYIN DUYURULARI

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi galibiyetini Samandıra'da coşkuyla kutluyor ve takımlarını bekliyor (DHA FEED 1'den yayınlamaktayız)Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, NEF Stadyumu'nda açıklamalar yapıyor (DHA feed 2'den canlı yayınlamaktayız)

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi galibiyetini Samandıra'da coşkuyla kutluyor ve takımlarını bekliyor ( Dha FEED 1'den yayınlamaktayız)

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, NEF Stadyumu'nda açıklamalar yapıyor (DHA feed 2'den canlı yayınlamaktayız)


Derbinin kahramanlarından Mesut Özil, taraftarı mest etti: Fenerbahçe'mle büyüdüm

Derbinin kahramanlarından Mesut Özil, taraftarı mest etti: Fenerbahçe'mle büyüdüm

 Kadıköy bitti Seyrantepe başladı! Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor

Kadıköy bitti Seyrantepe başladı! Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor

 Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama

Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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