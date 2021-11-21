DHA SPOR CANLI YAYIN DUYURULARI

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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi galibiyetini Samandıra'da coşkuyla kutluyor ve takımlarını bekliyor (DHA FEED 1'den yayınlamaktayız)Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, NEF Stadyumu'nda açıklamalar yapıyor (DHA feed 2'den canlı yayınlamaktayız)
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi galibiyetini Samandıra'da coşkuyla kutluyor ve takımlarını bekliyor ( Dha FEED 1'den yayınlamaktayız)
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, NEF Stadyumu'nda açıklamalar yapıyor (DHA feed 2'den canlı yayınlamaktayız)
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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