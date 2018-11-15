Dha: Sivas'ta Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen askeri araçtaki 5 asker yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı askeri araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,