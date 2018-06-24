Dha Seçim Bülteni-24

SİVAS'TA OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI, SAYIMA GEÇİLDİ

SİVAS'ta, Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların kapanması ile oyların sayımına geçildi.

Sivas'ta sabah saat 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde kurulan 2 bin 289 sandık ve 450 bin 68 seçmen sandığa gitti. Yoğun katılımın gözlendiği seçimler çerçevesinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Görüntü Dökümü:

-Sandıkların açılması

-Sayım işlemlerine başlanılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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OY KULLANMAYA GİDERKEN KAZADA YARALANDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, oy kullanmaya giden Mehmet Çalıcı (60), kontrolünden çıkıp, devrilen motosikletten yola savrularak, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çalıcı, oy kullanacağı okula gitmek üzere 27 SA 619 plakalı motosikletle yola çıktı. Hükümet Caddesi'nde ilerleyen Çalıcı, kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yola savruldu. Yaralanan Mehmet Çalıcı, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri ve yaralı

Sağlıkçıların yaralıya müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Polisin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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ÖNCE OY KULLANDILAR, SONRA DÜĞÜNE GİTTİLER

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Bünyamin ve Kardelen Çiftçi çifti, gelin ve damatlıkla oylarını kullandıktan sonra düğünlerine gitti.

Beyler Mahallesi'nde oturan ve bu akşam dünyaevine girecek olan Bünyamin ile Kardelen Çiftçi, öğleden sonra 13 Kasım İlkokulu'na gelerek 1027 numaralı sandıkta oy kullandı. Gelin ve damatlıkla oy kullanmaya gelince seçmenlerin ilgi odağı olan çift, "Düğüne gitmeden önce vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık ve şimdi düğünümüze gidiyoruz. Düğünümüzün seçim tarihine denk gelmesi, bize iki heyecanı bir arada yaşattı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Genç çiftin okula gelişi

Gelin ve damadın oy kullanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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SAMSUN'DA OYLAR SAYILMAYA BAŞLADI

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Samsun'da 3 bin 262 sandıkta 959 bin 359 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için saat 08.00'de başladığı oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oyların kullanıldığı okullarda görevliler ilk önce sandıkları açarak zarfları saydı. Ardından ise zarfları açarak oyları saymaya başladı.

Görüntü dökümü

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-Sandıkların açılması

-Zarfların sayılması

-Oyların sayılması

(Süre: 02.16 dk) - (Boyut: 256 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

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