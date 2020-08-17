DHA'nın haberi üzerine KKTC'de karantina tedbirleri artırıldı sosyal mesafesiz parti haberinde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine tedbirleri artırdı.

sosyal mesafesiz parti haber inde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine tedbirleri artırdı.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Girne'deki bir eğlence mekanına ait sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendiklerinin görüntülenmesinin üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın talimatıyla KKTC'de eğlence yerlerine girişte maske zorunluluğu ve sosyal mesafe şartı getirildi.

DHA'nın haber inin ardından KKTC Bakanlar Kurulu da görüntüleri ele aldı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, eğlence yerleri ile ilgili tedbirler alınacağını açıkladı.KKTC İçişleri Bakanı Baybars da, 6 ilçede gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında yeni kararlar alınması talimatı verdi. Buna göre; düğünler, marketler, cafe, bar gibi eğlence mekanlarına yönelik tedbirlerde, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları ve hijyen tedbirlerine uyulacak.BAKANLAR KURULU'NDA ELE ALINDI

Fotoğraflarla ilgili olarak, 'Koronavirüsle dans', 'Rezalet bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı. Tepkiler üzerine bazı eğlence mekanları kapanma kararı aldığını açıkladı. Görüntüler yerel saatle 10.30'da toplanan KKTC Bakanlar Kurulu'nun da gündemine geldi.

- Bakanlığı

Kaynak: DHA