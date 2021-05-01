DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
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DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler' başlıklı haberiyle gündeme getirmesinin ardından araç trafiğine kapatıldı.

'Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler' başlıklı haberiyle gündeme getirmesinin ardından araç trafiğine kapatıldı.

Çınar ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve 16'ncı yüzyılın Osmanlı dönemi eserlerinden 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2012'de Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı. Diyarbakır'ı Mardin ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine bağlayan yol üzerindeki tarihi köprü, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) alınan kararla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Geçiş yasağına rağmen tonlarca yük taşıyan sürücüler, araçlarıyla köprüden geçmeye devam etti. Ağır tonajlı araçların geçişiyle köprü girişinin sağ ve sol bölümleri, tahrip edildi. Bölgede yaşayanların tepkilerini DHA, 'Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler' haberiyle gündeme getirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nca ise 1 Nisan'dan itibaren köprü, araç trafiğine kapatıldı. Köprünün giriş ve çıkışına yerleştirilen yön levhalarıyla sürücüler, yan yolu kullanarak, geçiş yapmaya başladı.

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, köprünün araç trafiğine kapatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Tarihi köprüyü araç trafiğine kapattıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Alternatif yol da açıldı. O yolun asfaltlanmasını bekliyoruz" dedi.

DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
DHA'NIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARİHİ KÖPRÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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