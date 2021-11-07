DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya yerleşiyor

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı, şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu öğrenen Toktaş, kadının kapısına dayandı. S.K. ile bir süre tartışan Toktaş, kadını bıçak zoru ile evden çıkartıp taksiye bindirdi. Toktaş'tan korkan taksi şoförü, bir süre sonra aracı Çiçek Caddesi'nde durdurup aşağı indi. S.K. taksiden inmek istedi fakat Toktaş engel oldu.

Çetinkaya, "Tutuklu olmasına rağmen hala çok korkuyor. O yüzden SEGBİS'ten bile olsa yüz yüze gelmek istemedi. Ayrıca gerçekten korktuğu için Bursa'da hatta Türkiye'de yaşamak istemiyor. Almanya'da babası var, yanına gidecek. Çocuklarını da Almanya'da yetiştirmek istiyor. Süreci takip edeceğiz ve her koşulda S.K.'nin yanındayız" dedi.