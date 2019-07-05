DHA İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN (2)

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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Yangından görüntü



Kaynak: DHA