DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (2)
sküdar Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
İstanbul DHA- sküdar Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Burhaniye Metrobüs durağında meydana geldi. Zincirlikuyu yönüne peş peşe ilerleyen metrobüsler kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapıldı
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA
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