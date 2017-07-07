Dha İstanbul- Ünlü Karikatürist'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Ünlü karikatürist Galip Tekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.



Dün Arnavutköy'deki evinde ölü bulununan Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Tekin'in cenazesi buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alındı.







Görüntü Dökümü:



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-Cenaze aracının Adli Tıp'tan çıkması



-Tekin'in yakınlarından görüntü



-Cenaze aracının gitmesi



-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



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