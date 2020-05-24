DHA İSTANBUL-ULUDAĞ, BOSTANCI SAHİLİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'da temizlenen havayla Uludağ tekrar görüntülendi.
24.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:30
İSTANBUL'da temizlenen havayla Uludağ tekrar görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerinde kaldı, araçlar trafiğe çıkmadı. Temizlenen hava ile birlikte karla kaplı Uludağ, İstanbul'dan görüldü. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde güneşli havada Bostancı Sahili'nden kilometrelerce uzaktaki Uludağ, kameralara yansıdı.
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Kaynak: DHA