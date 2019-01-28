Dha İstanbul - Tuzla'da Gemide Yangın: 7 Yaralı (2)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle itfaiyenin çalışması
-Ambulanstaki yaralı
-İtfaiyenin görüntüsü
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Kaynak: DHA