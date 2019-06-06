DHA İSTANBUL - TRENİN ÖNÜNE ATLAYIP YAŞAMINA SON VERDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - MARMARAY hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan Sinan Ö.(43), feci şekilde hayatını kaybetti.

Bakırköy, Marmaray hattı Yeşilköy İstasyonu'nda gece saat 23.30 sıralarında isminin Sinan Ö. olduğu öğrenilen kişi koşarak trenin önüne atladı. Tren istasyonundaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sinan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Sinan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Tren istasyonundan ve polis araçlarından detaylar

-Polislerin olay yeri incelemesi

-İtfaiye aracı detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA