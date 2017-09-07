Dha İstanbul - THY 2 Gün İçin Miami Seferlerini İptal Etti





Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Miami kentini etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle 9- 10 Eylül tarihlerinde yapacağı Miami seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.



THY konu ile ilgili yapılan açıklama da şöyle denildi:



Miami yolcularımızın dikkatine; Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir.