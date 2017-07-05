Dha İstanbul- Tbmm Başkanı Kahraman:  Bu Trajedi Karşısında Kayıtsız Kalmamız Düşünülemez

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,



"Ülkemiz 3 milyonu aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı, komşularımızın hizmetine soktuk"



"Sivil halka yönelik baskı ve zulümler ve aşırıcı terör, milyonlarca kişiyi evinden etmiştir. Bu trajedi karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez"



"Bugüne kadar harcamamız 26 milyar doları buldu. Uluslararası camianın yaptığı yardım rakamı 560 milyon gibi komik bir rakam"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul



Başkanlığını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu (KEİPA) 49. Oturumu İstanbul Conrad Otel'de yapılıyor. Oturumun açılış konuşmasını yapan İsmail Kahraman, Türkiye'nin kucak açtığı mültecilere dikkat çekerek, "2011 yılında bu yana, Suriyeliler için açık kapı politikasını izliyoruz. Ülkemiz 3 milyona aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı, komşularımızın hizmetine soktuk" dedi.



AKDENİZ'DEKİ HUZUR KARADENİZ KADAR ÖNEMLİ



Karadeniz'in başta Akdeniz olmak üzere diğer komşu bölgelerden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen diyen Kahraman, "Akdeniz'deki kalıcı barış ve istikrar en az Karadeniz kadar önem arz etmekte. Ortadoğu'da bugün yeni bir türbülans halindeyiz. Bu bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim olması, ilkeli, girişimci ve insani özelliklere haiz dış politikamızda her daim yer almıştır. Suriye ihtilafı 500 bin insanın canına malolmuştur. Sivil halka yönelik baskı ve zulümler ve aşırıcı terör, Milyonlarca kişiyi evinden etmiştir. Bu trajedi karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez" diye konuştu.



26 MİLYAR DOLAR HARCANDI



Türkiye'nin 2011 yılında bu yana Suriyeliler için açık kapı politikasını izlediğini hatırlatan TBMM Başkanı İsmail Kahraman,"Ülkemiz 3 milyonu aşkın Suriyeliye ilaveten, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan Iraklılara da kapılarını açmıştır. Hastanelerimizi, okullarımızı komşularımızın hizmetine soktuk. Bugüne kadar harcamamız 26 milyar doları buldu. Uluslararası camianın yaptığı yardım rakamı 560 milyon gibi komik bir rakam. Cüzzi kaldığını üzülerek söylemeliyim" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajının okunduğu oturum aile fotoğrafı çekimiyle devam etti.



Görüntü Dökümü:



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Kahraman'ın konuşması



Aile fotosu çekimi



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