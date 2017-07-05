Taksim Metrosunda Bunaltan 40 Dakika! 6 Kişi Asansörde Mahsur Kaldı

İstanbul'da bugün saat 15.00 sıralarında metroya inmek için Taksim Meydanı'ndan asansöre binen 6 kişi teknik bir arıza nedeniyle mahsur kaldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM EDEMEDİ

8 kişilik asansördekilere çevredekiler yardım etmek istedi, ancak başarılı olamadı. Durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri ve metro istasyonu teknik görevlileri asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN BİR KADIN BAYILDI

Bu sırada mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Asansördeki bir kadın baygınlık geçirirken bunalan bazı kişilerin ise tişörtlerini çıkardığı görüldü.

GAZETECİLER GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Asansörde can pazarı yaşanırken görüntü çeken gazeteciler güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı. Araya girenler metronun güvenlik görevlisini uzaklaştırdı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA HAVA GELMESİNİ SAĞLADIK"

Yaklaşık 40 dakika sonra asansörden çıkarılanlardan bir kişi, "İçeride havalandırma da çalışmıyordu. Kendi imkanlarımızla kapıyı araladık, hava gelmesini sağladık" dedi. Olayın ardından asansör hizmete kapatılırken arızanın sebebi araştırılıyor.



