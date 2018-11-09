Dha İstanbul - Sultangazi'de Beton Mikseri Devrildi

Dha İstanbul - Sultangazi'de Beton Mikseri Devrildi

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHASultangazi'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Dha İstanbul - Sultangazi'de Beton Mikseri Devrildi

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

Sultangazi'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10.15'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Trafikten görüntüler

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